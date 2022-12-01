Bingöl'de polis kış lastiği denetimi yaptı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması nedeniyle trafik ekiplerince denetim yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otogar çıkışında otobüslerin lastiklerini kontrol etti.

Otobüslerdeki lastiklerin 4 milimetre diş derinliğinde olup olmadığını ölçen ekipler, sürücüleri konuyla ilgili bilgilendirdi.

Uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, emniyet kemeri denetimi de gerçekleştirdi.







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