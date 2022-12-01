Bingöl'de firari 2 hükümlü yakalandı

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BİNGÖL (AA) - Solhan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Solhan ilçesinde uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan kimlik kontrolünde "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.G. gözaltına alındı.

Ekipler, söz konusu uygulama noktasında aynı gün yapılan çalışmada "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan sürücü N.A'yı da yakaladı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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