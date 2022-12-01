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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"4. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı

AA

"4. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı

BİNGÖL (AA) - Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesinin desteğiyle gerçekleştirilen festivalin açılışında oyuncu Altan Erkekli ve Veysel Diker'in "Şifa Niyetine" adlı tiyatro oyunu Genç ilçesinde izleyiciyle buluştu.

Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda Altan Erkekli hayatı ile ilgili önemli kesitleri aktarırken Veysel Diker de Anadolu türkülerini seyirciye sundu.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yaptığı konuşmada, Bingöl'ün her köşesinin ayrı bir film platosu olduğunu ifade etti.

Kentte geçmişte yapılan birçok film çalışmasının bugün şehrin topraklarında filizlendiğini ve sanat tomurcuğuna dönüştüğünü dile getiren Ekinci, şöyle konuştu:

"Ülkemizin sinema müktesebatına, akademik çalışmalara ve festival kültürüne yaptığımız katkıdan dolayı hakikaten mutluyuz, yarınlar için her zamankinden daha fazla umutluyuz. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen festivalimiz de son derece önemli bir kültür sanat şöleni olarak sinema tarihimizdeki yerini alacaktır inşallah. Bu etkinliğin, çevre duyarlılığı, göçmenler sorunu, modern bireyin yalnızlığı, taşra ve kent ikilemi, değer erozyonu, gönüllü sadelik, merhamet, erdemli hayat’ gibi konularda farkındalık yaratacağına yürekten inanıyorum. Modern zamanların masal anlatma biçimi de denilen yedinci sanat sinemanın, yerel ve evrensel değerlerin dirilişine vesile olmasını temenni ediyorum."

Oyuncu Altan Erkekli de Bingöl'de olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Bu tür organizasyonları yapmanın kolay olmadığını kaydeden Erkekli "Böyle genç yürekler sanatın adımlarını, güzel bir hayatı, sanat ruhunu, sanatla bütünleştiren gençler organize edecek. İnanıyorum Bingöl’den çıkacak sanat alevi bütün Türkiye’ye yayılacak. Bu güzel kısa filminin daha dördü, 44'ü, 444'ü olsun." diye konuştu.

- Festival 3 Aralık'a kadar sürecek

Film gösterimleri, söyleşi ve atölyelerle devam edecek festival, ödül töreninin ardından Dengbej Bingöl Özel Programı ile sona erecek.

Bu yıl 7 ülkeden 273 film başvurusunun yapıldığı festivalde, finale kalan 24 eser ödül için yarışacak.

Başkanlığını Baran Mayda, yönetmenliğini Süleyman Civliz'in yaptığı festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra sinema dünyasından alanında uzman isimler de sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Yönetmen Nazif Tunç'un başkan olduğu jüride ise TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, yönetmen Ensar Altay, görüntü yönetmeni Kürşat Üresin, yönetmen Aydın Orak ve gazeteci Sevda Dursun yer alıyor.

Birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin 500 lira ödül verilecek festival ödül töreni ve kapanış programı, 3 Aralık'ta Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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