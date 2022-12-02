Bingöl'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

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BİNGÖL (AA) - Karlıova ilçesinde, 3 Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

15 Temmuz İlkokulu tarafından bir düğün salonunda düzenlenen programa Kaymakam Tufan Bağır Gilan ve aileler katıldı.

Etkinlikte, Kaymakam Gilan sahnede saz çaldı, öğretmenler şarkı söyledi, engelliler velileriyle oyun oynadı.

Çocukların mutluluğuna ilçe protokolü de ortak oldu.

Kaymakamı Gilan, 3 Aralık'ın engelli insanların sorunlarını hatırlamak, empati yapıp duyarlılığı ve hassasiyeti arttırmak adına mühim bir gün olduğunu söyledi.



15 Temmuz İlkokulu'nda görevli öğretmen Seda Ünlübay da katılımın ve ilginin beklentilerinin çok üstünde olduğunu ifade ederek, emek veren herkese teşekkür etti.

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