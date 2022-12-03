Solhan'da özel öğrenciler için etkinlik düzenlendi

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BİNGÖL (AA) - Solhan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel öğrenciler için etkinlik yapıldı.



Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, destek eğitim odasının açılışı yapıldı, çeşitli oyunlarla engellilerin eğlenmesi sağlandı.



Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz, Şube Müdürleri Abit Dinler, Ayhan Öztürk, öğretmenler ve veliler katıldı.



Yanılmaz, her sağlıklı insanın engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydederek, "Tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum." dedi.



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