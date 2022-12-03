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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de öğrencilerle buluştu

AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de öğrencilerle buluştu

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Yılmaz, TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol ile "4. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" kapsamında Bingöl Üniversitesi öğrencileriyle Konuk Evi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Cevdet Yılmaz, söyleşide, Bingöl Üniversitesinin sadece fiziki olarak değil kalite göstergelerinde de iyi olduğunu söyledi. Bingöl'ün birçok açıdan büyük dönüşüm içerisinde olduğunu dile getiren Yılmaz, kentte 300 milyon ton demir cevherinin keşfedildiğini anımsattı. Bu konular içerisinde kültür ve iletişimin olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kalkınma, gelişme dediğimiz hadise sadece ekonomiyle sağlanamıyor, kültürüyle sanatıyla bütün toplumun gelişmesi, kalkınması gerekiyor. İnsani kalkınma, sürdürülebilir kalkınma dediğimiz hadise böyle bir şey. Zazaca, Kurmanci veya diğer diller sadece konuşanların değeri değildir, bütün insanlığın değeridir. Cenab-ı Allah yaratmış bu dilleri, kimsenin icat ettiği şeyler değil. Aslında insanlığın varlığıdır, değeridir. Bunları geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğu. Bu çalışmaların özellikle TRT Kurdi tarafından yapılan çalışmaların gerçekten kıymetini bilmemiz lazım. Ortak değerler olarak görülmesi gereken meseleler. Biz de öyle bakıyoruz."

TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol da memleketi Bingöl'de üniversite öğrencileriyle bir araya gelmekten gurur duyduğunu belirtti.

Bingöl'ün merhamet yüklenmiş insanların var olduğu bir yer olduğunu ifade eden Varol, "Festivalin kapanış programında dengbej programını TRT Kurdi'de canlı yayınlayacağız. Yine festival ödül törenini de yayınlayacağız. Dengbej bu bölgenin çok önemli sanat ve kültür faaliyeti. Bu alanda Bingöllü dengbej ustalarını, sanatçılarını dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve TRT'de görev yapan yöneticiler de yer aldı.

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