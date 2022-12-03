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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı özel bireyleri ağırladı

AA

Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı özel bireyleri ağırladı

Bingöl (AA) - Solhan ilçesinde “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı özel bireyleri konuk etti.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Jandarma Astsubay Ayşe Pakdil tarafından günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapıldı.

Etkinlikte, Özel Güneş Rehabilitasyon Merkezi öğrencisi Arif Bulut ve Mert Ak tarafından şarkı söylendi, şiir okundu.

Özel bireylerle yakından ilgilenen Kaymakam Muhammed Çetin, “Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini canlı tutacak en küçük çalışmalar bile bizim için son derece önemli ve değerlidir. Bu bakımdan, engelli bireylerimizin hayatlarını desteklemek ve kolaylaştırmak hepimizin sosyal sorumluluğudur. İlçe Jandarma Komutanlığımız da bu kapsamda engelli bireylerimizi ağırlayarak onlarla güzel vakit geçirmemizi sağladı. Programda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan ve kurum amirleri katıldı.

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