Bingöl-Erzurum kara yolunda kar ve tipi etkili oldu

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BİNGÖL (AA) - Bingöl-Erzurum kara yolunda başlayan kar ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kara yolunun Karlıova-Çatak yolu mevkisinde yoğun kar nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.

Kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolları 84. Şube Şefliğince ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede çalışma başlatıldı.





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