Solhan'da "İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye" programını düzenlendi

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde "İlk oyum Erdoğan'a ilk oyum AK Parti'ye" programı düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programa, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Katkay, AK Parti İlçe Başkanı Nazmi Çalışan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Adem Çetinelli ve gençler katıldı.

Belediye Başkanı Yıldız, geleceğin inşasında gençlerin görev alacağını belirterek, gençlerden gelen talepleri karşılama noktasında ellerinden geleni yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini söyledi.



AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar da Cumhurbaşkanının liderliğinde önemli hizmetler sunulduğunu ifade ederek, "Burada ilk kez oy kullanacak kardeşlerimizle bir araya geldik. Gençlerin coşkusu ve heyecanıyla 2023'e doğru durmak yok yola devam. 'İlk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a' diyerek sizleri selamlıyorum." dedi.







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