Solhan’da üniversiteli öğrenciler psikomotor gelişim yarış parkuru kurdu

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Bingöl (AA) - Bingöl’ün Solhan ilçesinde gönüllü üniversite öğrencileri tarafından psikomotor gelişim yarış parkuru kuruldu.

Öğrencilerin hazırladıkları proje kapsamında, İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü bahçesindeki alana kurulan parkur törenle hizmete girdi.



Proje sorumlusu Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Vildan Burulday, yaptığı konuşmada, psikomotor gelişiminin çocuğun doğduğu andan itibaren başlayan ve yaşam boyu devam eden önemli bir süreç olduğunu söyledi.

Özellikle okul öncesi dönemde büyük ölçüde tamamlanan motor becerilerin, bireyin bilişsel ve bedensel gelişiminde önemli rol oynamakla beraber bağımsız hareket edebilmesini ve özgüven geliştirmesini sağladığını vurgulayan Burulday, şunları kaydetti:



"Bu düşünceden yola çıkarak, Solhan ilçesindeki çocuklar için özellikle büyük kas becerilerini geliştirebilecekleri bir parkur hazırlamayı düşündük. Bu çalışmayla beraber çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemek amacıyla alternatif bir alan oluşturmaya çalıştık ve öğrencilerimizin yoğun gayretleriyle bu güzel eseri oluşturduk. Bu düşüncemizi uygulamaya geçtiğimiz andan itibaren bizleri destekleyen yöneticilerimize ve tüm öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Programa, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Zülfü Çalışkan ve öğrenciler katıldı.



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