Bingöl Valiliğinden sağlık çalışanlarına saldırı iddiasına ilişkin açıklama:

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BİNGÖL (AA) - Bingöl Valiliği, bazı basın ve sosyal medyada yer alan, Genç ilçesinde bir vakaya giden sağlık çalışanlarına saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve yerel basında yer alan, "Ambulans, benzin dökülüp yakılmak istendi" başlıklı haber ve paylaşımlar üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.



Yanık ihbarı üzerine Genç ilçesi Bulgurluk köyü Taşkapı mezrasına giden 112 Acil Sağlık ekiplerine psikolojik sorunları olduğu tespit edilen E.Ü. tarafından, tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulans ve sağlık çalışanlarının güvenli bir şekilde bölgeden ayrılması sağlanmıştır. Olayda herhangi bir şekilde silahla ateş açma ve benzin dökerek yakma teşebbüsü yaşanmamıştır. Konuyla ilgili şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır."

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