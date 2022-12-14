Bingöl ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yardım eden 15 şüpheli yakalandı

Elon Musk artık dünyanın en zengini değil

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖL (AA) - Bingöl merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık edenlerin tespitine yönelik çalışma yaptı.



Bingöl ve Diyarbakır'da örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 21 şüphelinin yakalanması amacıyla bazı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 15 zanlı yakalandı.



Bu kişilerin ikametlerindeki aramalarda tespit edilen bazı suç unsurlarına el konuldu.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.