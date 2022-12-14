Bingöl'de 24 aracı tornavidayla çizen şüpheli yakalandı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 24 aracı tornavidayla çizen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki 24 aracı tornavidayla çizen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı. Ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tornavidayı da ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, zanlının park halindeki bir araca zarar verdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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