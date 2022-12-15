Bingöl'deki köy yaşam merkezi eğitimden sağlığa birçok hizmet sunuyor

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BİNGÖL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje ile Bingöl'ün Kuruca köyündeki atıl okul binası köy yaşam merkezi olarak hizmet veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" projesiyle ülke genelinde kullanılmayan köy okulu binaları, anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım atölyeleri ile gençlik kampları gibi alanlara dönüştürülüyor.

Atıl durumdaki okulların eğitimle tekrar buluşturularak sadece öğrencilere değil yetişkinlere de hizmet sunmasının amaçlandığı proje doğrultusunda Kuruca köyündeki atıl okul binası da yeniden hizmet vermeye başladı.

Kuruca Köyü Yaşam Merkezi'nde ana sınıfı ile 1. ve 4. sınıf öğrenciler eğitim görürken, Halk Eğitim Merkezi'nce düzenlenen el sanatları, giyim, dikiş, nakış, resim kursunda da yöredeki vatandaşlar mesleki eğitim alıyor.

Vatandaşların sağlık hizmeti alabilmesi için köy yaşam merkezindeki bir bölüm de aile hekimliği olarak düzenlendi.

Öğrenciler dersten arta kalan zamanlarda ve teneffüslerde okul bahçesinde oluşturulan oyun olanlarında keyifli zaman geçirirken, kurslara gelen kadınlar da usta öğreticilerin desteğiyle el emeği ürünler hazırlıyor.

Proje kapsamında ressam Ali Rıza Kılıç da evinin bahçesindeki atölyesinde kursiyerlere taş tozu tekniğiyle resim eğitimi veriyor.

- "Çocuklar okula koşarak geliyor"

Kuruca İlkokulu Müdürü Rezan Hansu, AA muhabirine, okul binasında eskiye göre büyük bir değişim yaşandığını belirtti.

Yaşam merkezinin tüm köy halkına hizmet verdiğini dile getiren Hansu, "Çocuklar okulda eğitim görürken diğer taraftan hayatın diğer alanlarını da görme fırsatı buluyor. Köy halkı için çok güzel oldu. Çocuklar okula koşarak geliyor. Yaşam alanı zenginleşince çocuklar daha mutlu. Okulumuzda akıllı tahtamız var. Çok fonksiyonlu eğitim verebiliyoruz." diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici Gülsüm Çarman, 4 yıldır giyim ve el sanatları alanında eğitim verdiğini anlatarak, "Yaşam merkezinde daha rahat bir ortama kavuştuk. Kursiyerlerimizle güzel bir ortamda çalışıyoruz. Kadınlar burada istedikleri ürünleri hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden 55 yaşındaki Şefika Polat da kursta çeyizlik ürünler hazırladıklarını belirterek, zamanlarını verimli geçirdiklerini söyledi.





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