Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Doğum sıranız kişilik özelliklerinizi belirliyor! Eğer en büyük çocuk sizseniz bu özelliklere sahipsiniz...

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖL (AA) - Bingöl merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 17'si, 14 Aralık'ta Bingöl ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakılırken, nöbetçi hakimliğe sevk edilenlerden 7'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi.



Diğer 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde bazı suç unsurları ele geçirilmişti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.