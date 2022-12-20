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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boccede tarih yazan Eda Sayak, yeni sporcular yetiştiriyor

AA

Boccede tarih yazan Eda Sayak, yeni sporcular yetiştiriyor

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Mersin'de düzenlenen Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda raffa disiplini kadınlar "altın nokta" kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Eda Sayak, yeni sporcular yetiştiriyor.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde 1-5 Kasım'da düzenlenen şampiyonada, rakibi Şilili Franca Martini'yi yenerek dünya şampiyonu olmayı başaran 25 yaşındaki milli sporcu Sayak, bu branşta yeni başarılara imza atacak sporcular yetiştirmek için Bingöl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde antrenörlük yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor salonunda tribünlerin arkasında bulunan alanda çalışarak dünya şampiyonluğuna uzanan Sayak, yeni gelişmekte olan bu branş için uygun saha bulunmaması nedeniyle aynı alanda ortaokul ve lise öğrencisi 30 sporcuya eğitim veriyor.

13 yaşında başladığı boccede elde ettiği başarılarıyla gençlere örnek olan Sayak, yeni şampiyonların yetişmesi için deneyimlerini takım arkadaşı Sevilay Gezli'yle gençlere ve çocuklara aktarıyor.


- "Zor şartlardan iyi bir noktaya gelebilmek önemli"

Eda Sayak, AA muhabirine, beden eğitimi öğretmeninin teşvik etmesiyle bocceye başladığını söyledi.

Çocuk yaşlarda hep başarılı bir sporcu olmayı hayal ettiğini, bunu gerçekleştirdiği için de mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Sayak, "Emek vererek bu noktaya geldim. Zor şartlardan iyi bir noktaya gelebilmek önemli. Kendime söz verdim, 'Bunu yapabilirim' dedim. Yastığa başımı koyduğumda başarılı sporcu olma hayaliyle uyuyordum. Belki rahat bir çalışma ortamımız olsaydı bu performansı gösteremezdik. Çalışma alanımızın normal bir sahayla hiçbir bağlantısı yok. Sadece volo atışı çalışarak dünya şampiyonasına gittim. Bunun için başarmak çok mutluluk verici." diye konuştu.

Yeni sporcular yetiştirdiklerini ifade eden Sayak, eğitim verdiği gençlerin, "Hocam ben de sizin gibi olmak istiyorum. Kendi ayakları üzerinde duran başarılı bir sporcu olmak istiyorum." dediğini, bunun da gurur verici ifade etti.


- "Eda hocamız gibi örnek olmak istiyorum"

Sayak'ın eğitim verdiği sporculardan 11 yaşındaki Zilan Atilla, bir yıl önce antrenörü sayesinde bu spora başladığını belirterek, "Hedefim dünya şampiyonu olmak. Ben de Eda hocamız gibi birinci olup, herkese örnek olmak istiyorum. Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyorum." diye konuştu.


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