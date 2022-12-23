Bingöl'de sürücünün terk ettiği araçta 13 kilogram esrar bulundu

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücünün terk ettiği araçta 13 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 gün önce yol kontrolü esnasında, uygulama noktasına gelmeden durumundan şüphelendiği aracı durdurmak istedi.

Uygulama noktasına gelmeden sürücü aracı terk ederek, ormanlık alana kaçtı.

Araçtaki aramada, 12 kilo 100 gram kubar ve 1 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Ormanlık alana kaçan şüpheli de bir gün sonra yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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