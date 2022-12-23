Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl Başkanı Erdal Arıkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

Arıkan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun Ahı" fotoğrafını seçen Arıkan, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafına oy verdi.

Arıkan, spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür Secdesi" adlı fotoğrafını seçti.



AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasının çok değerli olduğunu ifade eden Arıkan, şöyle konuştu:

"Dünya çok zor bir zamandan geçiyor, gerek savaşların gerek kuraklığın, doğal afetlerin sıkça yaşandığı bir yıl yaşadık. Bu savaşların bitmesini, doğal afetlerin bir daha yaşanmamasını cenabı Allah'tan diliyorum. Özellikle çevreye, çocuklara karşı çok daha duyarlı olan bir dünya istiyoruz. Barışın, huzurun hakim olduğu bir dönem istiyoruz. Anadolu Ajansına yapmış olduğu bu etkinlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir farkındalık oluşturması açısından da gerçekten son derece önemli buluyorum."

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