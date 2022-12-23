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Bingöl Valisi Ekinci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Bingöl Valisi Ekinci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

Ekinci, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını seçen Ekinci, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafına oy verdi.

Ekinci, spor kategorisinde ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" adlı fotoğrafını seçti.

Anadolu Ajansının her zaman tarafsızlığıyla öne çıkan bir haber ajansı olduğunu ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Hakikaten birbirinden güzel fotoğraflar gördüm. Spor, haber, çevre ve yaşam alanlarında foto muhabirlerin çektiği fotoğrafları fevkalade buldum. Kendimce favori olan fotoğrafları seçme gayreti içerisinde bulundum ama çok zorlandığımı ifade etmeliyim. Dolayısıyla böylesine güzel fotoğrafları objektiflerine alan foto muhabirlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli eserler olduğunu düşünüyorum. Tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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