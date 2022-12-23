Bingöl Valisi Ekinci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

Ekinci, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını seçen Ekinci, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafına oy verdi.

Ekinci, spor kategorisinde ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" adlı fotoğrafını seçti.

Anadolu Ajansının her zaman tarafsızlığıyla öne çıkan bir haber ajansı olduğunu ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Hakikaten birbirinden güzel fotoğraflar gördüm. Spor, haber, çevre ve yaşam alanlarında foto muhabirlerin çektiği fotoğrafları fevkalade buldum. Kendimce favori olan fotoğrafları seçme gayreti içerisinde bulundum ama çok zorlandığımı ifade etmeliyim. Dolayısıyla böylesine güzel fotoğrafları objektiflerine alan foto muhabirlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli eserler olduğunu düşünüyorum. Tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum."

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