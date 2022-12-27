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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'ün yüzen adaları ziyaretçi sayısında zirveyi gördü

AA

Bingöl'ün yüzen adaları ziyaretçi sayısında zirveyi gördü

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ/AHMET DENGEŞİK - Bingöl'ün Solhan ilçesi yakınlarında bulunan ve rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, bu sene 45 bin kişi ile ziyaretçi sayısında zirveye ulaştı.

İlçeye bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrası sınırlarında bulunan Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, kent turizminin simgeleri arasında yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2003'te "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alınan alanda hizmet veren işletme tarafından günlük tutulan ve ilgili müdürlüğe haftalık gönderilen kayıtlara göre, 2019'da 30 bin 400, 2020'de 20 bin, 2021'de 30 bin ziyaretçi ağırladı. Yüzen adalar, bu yıl ise 45 bin ziyaretçi sayısı ile son 10 yılın zirvesini gördü.

- "Geçmiş yıllara nazaran bu yıl yoğun ziyaretçi ağırladık"

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Erkan Davran, AA muhabirine, yüzen adaların ziyaretçi potansiyeli yüksek bir alan olduğunu söyledi.

Adaların yaklaşık 300 metrekarelik bir alandan oluştuğunu ifade eden Davran, gölün üzerinde dişbudak ağaçlarının bulunduğunu belirtti.

Adaların toprak bütünlüğünü sağlamasında en büyük faktörün üzerindeki sazlıklar olduğunu ve bunun da toprağın dağılmasını engellediğini anlatan Davran, şöyle konuştu:

"Yüzen adalar kentin turizm potansiyeline iyi düzeyde katkı veriyor. Yurt içinden, yurt dışından yoğun ziyaretçiler bölgemize gelmektedir. Bu yıl yüzen adalar en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Geçmiş yıllara nazaran bu yıl yoğun ziyaretçi ağırladık." dedi.

Davran, yüzen adaların biyoçeşitlilik açısından da zengin olduğunu dile getirerek, alanda 15 endemik tür bulunduğunu ifade etti.

Bu turizm potansiyelinin ziyaretçilere dört mevsim farklı güzellik sunduğuna işaret eden Davran, her geçen yıl ziyaretçi sayısının daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Davran, alanda vatandaşların zaman geçirebileceği kır kahvesi, piknik alanları ve kameriye bulunduğunu aktararak, herkesi güzel vakit geçirmeleri için yüzen adalara davet etti.

- "Güzel ve doğal bir ortamda iyi vakit geçirdik"

Yüzen adaları görmek için Elazığ'dan gelen vatandaşlardan Volkan Karataş, "Güzel ve doğal bir ortamda iyi vakit geçirdik. Gölün üzerindeki ağaçlar çok ilgimizi çekti." diye konuştu.

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