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Bingöl'de bir yılda 1515 terör ve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

AA

Bingöl'de 2022'de jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen 1515 terör ve uyuşturucu operasyonunda 822 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl'de bir yılda 1515 terör ve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 2022'de jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen 1515 terör ve uyuşturucu operasyonunda 822 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl Valiliği sosyal medya hesabından "Huzur Şehri Bingöl" başlığıyla yaptığı paylaşımda, bu yıl kentte yapılan "İç Güvenlik Operasyonları" hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Valilik koordinesinde jandarma ve polis ekipleri kent kırsalında 1502, şehirde de 13 terör ve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Teröristlere yardım, yataklık ve örgütle irtibatlı olduğu iddiasıyla terör örgütleri PKK/KCK'dan 65, DEAŞ'tan 9 ve Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) 3 şüpheli yakalandı.

Kırsalda düzenlenen operasyonlarda ayrıca 2 terörist teslim oldu, 2 terörist de sağ veya yaralı ele geçirildi.

Aramalarda 314 kilogram patlayıcı, 318 muhtelif mühimmat, 11 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 ağır ve uzun namlulu silah, 5 ton gıda malzemesi, 91 tüp, 7 telsiz, 1 el bombası ele geçirildi, teröristlerin kullandığı 35 sığınak, barınak ve mağara kullanılmaz hale getirildi.

Ekipler 589 uyuşturucu operasyonunda ise 745 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda 18 ton 512 kilo 716 gram Hint keneviri, 2 ton 27 kilo 451 gram esrar, 225 bin 666 Hint keneviri tohumu, 751 kilo 678 gram skunk, 10 kilo 112 gram kokain, 2 kilo 881 gram metamfetamin, 80 sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 52 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınanlardan şüphelilerden 51'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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