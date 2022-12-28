Bingöl'de menfeze gizlenen 9 kilo 294 gram uyuşturucu ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 294 gram kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik ilçe kırsalında çalışma yürüttü.
Ekipler arazide yaptığı aramada bir menfeze gizlenen 9 kilo 294 gram kubar esrar ele geçirdi.
Küpar mevkisinde de uygulama yapan ekipler, durdurdukları bir aracın sürücüsünün üst aramasında 3,9 gram taş kokain buldu.
Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.