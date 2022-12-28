Bingöl'de 223 süt sağım makinası dağıtımı yapıldı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından il genelinde yetiştiricilere yüzde 70 hibeyle 223 mobil süt sağım makinesi dağıtıldı.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, kurum ile Valilik, İl Özel İdaresi ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin destekleriyle temin edilen süt sağım makineleri besicilere teslim edildi.

Törende konuşan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, bu yıl Bingöl'de tarım ve hayvancılık için 93,6 milyon liralık destek verildiğini söyledi.

Süt sağım makinelerinin besicilere hayırlı olmasını dileyen Ekinci, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca, İl Özel İdaremiz, Fırat Kalkınma Ajansımız gibi yerel kaynaklarla 93 milyon liralık destek ve hibe sağlandı. Bu yatırımlarla süt sığırcılığının alt yapısını gerçekleştirmeyi amaçladık. Bu çerçevede 4 yılda elimizden geldiğince proje üretme ve üreticilerimize faydalı olma gayreti içinde olduk." dedi.





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