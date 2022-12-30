Bingöl'de bir araçta 54 uyuşturucu hap bulundu

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BİNGÖL (AA) - Genç ilçesinde uygulama sırasında durdurulan araçta reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 54 hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, Küpar mevkiinde yaptığı uygulamada sürücüsünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta yaptığı aramada, reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 54 hap ile metamfetamin kalıntıları ele geçirdi.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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