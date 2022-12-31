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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, tekstil tesisinin açılışına katıldı:

AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, tekstil tesisinin açılışına katıldı:

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, "Huzurumuz, güvenimiz olmasaydı böyle yatırımlar gerçekleşmezdi. Çok şükür şu an bu bölgede terörden bahsetmiyoruz, üretimden, gençlere yeni iş imkanları oluşturmaktan, yeni girişimcilikten, kültürel sanatsal faaliyetlerden bahsediyoruz." dedi.

Yılmaz, Bingöl'ün Sancak beldesinde kurulan ve 170 kişinin istihdam edildiği tekstil tesisinin açılışı nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Tesiste incelemelerde bulunan Yılmaz, çalışanlarla sohbet etti.

Burada konuşan Yılmaz, Bingöl'deki bu tür yatırımların gençler için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Sancak beldesindeki tekstil atölyesinin tam kapasiteye çıktığında 250 kişinin istihdam edileceğini dile getiren Yılmaz, çalışanların çoğunun genç kızlardan oluştuğunu belirtti. Bu yatırım sayesinde vatandaşlarının evlerine düzenli, sağlıklı bir şekilde gelir sağladığını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"İstikrarlı hükümetler yol yaptı, üniversiteler yaptı, hastaneler inşa etti, köylere hizmetler götürdü, insanımızın yetişmesine vesile oldu. Huzur ve güven ortamını sağladı güçlü hükümetlerimiz. Geldiğimiz noktada da işte bizim bölgemizde yatırım ortamı oluştu. Yatırım da tıpkı insan gibi ortam arıyor, tıpkı ağaç gibi, bitki gibi, çiçek gibi. Uygun ortam olmazsa yatırım olmaz. İşte hükümetimiz bunu sağladı. Sadece batıda değil doğuda da bunu sağladı."

"Bütün bunlar huzur ve güven ortamında gerçekleşiyor. Huzurumuz, güvenimiz olmasaydı böyle yatırımlar gerçekleşmezdi. Çok şükür şu an bu bölgede terörden bahsetmiyoruz, üretimden, gençlere yeni iş imkanları oluşturmaktan, yeni girişimcilikten, kültürel sanatsal faaliyetlerden bahsediyoruz." diyen Yılmaz, bu şekilde yollarına devam edeceklerini vurguladı.

Birlik, beraberlik ve Türkiye'nin istikrarı devam ettiği sürece yeni hedeflere yürüyeceklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nda Allah izin verirse en gelişmiş ülkeler ligine ülkemizi taşıyacağız. Her alanda, siyasetten demokrasiye, ekonomiden, teknolojiye her alanda yeni yeni hedefleri hep birlikte gerçekleştireceğiz ama bunun bir şartı var istikrarımızı, güçlü yönetimleri korumak."

Programda, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Sancak Belediye Başkanı Nusret Koçin ve vatandaşlar da yer aldı.

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