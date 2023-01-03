Bingöl'de 24 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 24 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, istihbarat çalışmaları neticesinde ilçe kırsalında 1 şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evdeki aramada, 24 kilo 100 gram toz esrar ve bir elek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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