Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Uslu'dan dolandırıcılık uyarısı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, kendini hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Uslu, yazılı açıklamasında, son dönemlerde bazı şahısların kendilerini Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı başta olmak üzere Bingöl'de görevli hakim, savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalıştığını bildirdi.

Söz konusu kişilerin adliyede çeşitli dosyalarda isminin geçtiğinden bahisle belirtilen hesaba para yatırması talebinde bulundukları ve geliştirdikleri hileli hareketlerle dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları tespit edildiğini aktara Uslu, şunları kaydetti:

"Bingöl halkınca bilinmelidir ki, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca telefon ya da diğer iletişim yollarla adliyede, emniyette dosyalarının olduğundan bahisle hiçbir şekilde para talebinde bulunulmaktadır. Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı olarak şahsım adına, ayrıca ilimizde görevli hakim savcılarımız adına telefon gibi iletişim vasıtalarıyla İletişime geçilen vatandaşlarımız tarafından bahsi geçen dolandırıcılık teşebbüslerine hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın durumu İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı, 112 ihbar hattına bildirmeleri ya da Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat Bürosuna bizzat başvuruda bulunmalarını önemle rica ederim. Bugüne kadar başsavcılığımıza bildirilen vakalarda, faillerin tespiti ile müsnet suça konu soruşturmalar titizlikle yürütülmektedir."

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