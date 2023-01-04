Bingöl'de sis ve soğuk hava etkili oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan sis, kent merkezi ile Bingöl-Elazığ-Erzurum-Muş kara yolunun Bingöl'den geçen bölümü başta olmak üzere farklı bölgelerde görüş mesafesini düşürdü.



Sis nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.



Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri sisin yoğun olduğu bölgelerle ilgili bilgilendirdi.

Kenti kaplayan sis dronla da görüntülendi.

Sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte araçların camlarında buz, ağaçlarda ve bitkilerde de kırağı oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.