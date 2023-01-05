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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de kanadına kemik nakledilen şahin "Garip" iyileşti

AA

Bingöl'de kanadına kemik nakledilen şahin "Garip" iyileşti

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de bitkin bulunan kanadı kırık şahin, başka bir hayvanın kemiğinin nakledilmesiyle iyileşti.

Jandarma ekipleri, geçen yıl mayısta doğada yaralı buldukları şahini, Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirdi.

Kontrolde, kanadı kırıldığı için uzun süre aç kaldığı tespit edilen şahinin, gerekli beslenmesinin yapılmasının ardından kanadına "manşon" usulüyle başka kanatlı bir hayvanın kemiği nakledildi.

Aylardır tedavisini ve ameliyatını yapan Dr. Öğretim Üyesi Sami Ünsaldı tarafından "Garip" adı verilen şahin, özenli bakım sonucu sağlığına kavuştu.

Ünsaldı, AA muhabirine, yaklaşık 35 yıldır kanatlı hayvanların kırık vakaları üzerine çalıştığını söyledi.

Yaralı şahin getirildiğinde, uzun süre aç kalmasından dolayı genel durumunun çok kötü olduğunu aktaran Ünsaldı, 2 gün serum ve et takviyesinin ardından kuşu ameliyat ettiklerini belirtti.

Her ay şahinin kanadının röntgenini çektiklerini ve durumunu takip ettiklerini belirten Ünsaldı, "Hayvanın genel durumu şu an çok iyi. Şimdi salmamız gerekiyor ama kış mevsimi geldiği için sıcak ülkelere gidemeyecek. Mecburen marta kadar burada bekleteceğiz." dedi.

Ünsaldı, şahine her gün tavuk ciğeri verdiğini, kendisi beslediği için hayvanla aralarında güzel bir bağ oluştuğunu ifade etti.

Hayvana yapılan operasyondan sonra iyileşme süresinin 6 ile 9 ay arasında olduğunu bildiren Ünsaldı, şöyle konuştu:

"Kanadı kırılan hayvanın artık hayatı bitiyor. Ama uyguladığımız manşon usulüyle kendi ırkından hayvanın kemiği nakledildi. Kemik çok hafif olduğu için şahin iyileşti. Kanadını hareket ettiriyor ve kendini iyi hissettiği için yemek yiyor. Bu şekilde hayata bağlandı. Şahin çok hareketli. Bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Allah'a şükür. Gerçekten çok iyi durumda. Uyguladığımız manşon usulü çok etkili bir yöntem."

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