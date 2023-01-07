Bingöl'de kar etkili oldu

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçede gece saatlerinde başlayan kar sabaha kadar etkisini sürdürdü.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçe merkezinde esnaf iş yerlerinin önünde biriken karı kürekle temizledi.

Karayolları ekipleri, şehirler arası yollarda kar küreme aracıyla çalışma yürüttü.

Kanitaht Mahallesi muhtarı Beçet Bingöl, yaptığı açıklamada, bekledikleri kar yağışının gelmesi nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.



Kar yağışının bereket olduğunu kaydeden Bingöl, "Kar yağışı yer altı kaynakları için çok önemlidir. Karlıova hayvancılık bölgesi olduğu için kar yağmasına seviniyoruz. Çünkü kar yağışı olmadığı zaman yaz aylarında su sıkıntısı çekiyoruz. İnşallah kar yağışı artar." dedi.







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