Bingöl'de JAK timi Hesarek Kayak Merkezi'nde tatbikat yaptı

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BİNGÖL (AA) - Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde tatbikat gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Hesarek Kayak Merkezi'nde JAK timi geçici göreve başladı.

Ekipler kayak merkezinde bu kapsamda telesiyejden kurtarma ve arazide kaybolanları bulma tatbikatı yaptı.

Tatbikatta, senaryo gereği, telesiyejin arızalanması sonucu mahsur kalanlar ile kar ve sis nedeniyle arazide kaybolan kişiler kurtarıldı.

JAK timi, Hesarek Kayak Merkezi'nde emniyet ve asayişin sağlanması için sezon boyunca görev yapacak.

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