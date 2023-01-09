Bingöl'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında "nitelikli dolandırıcılık", "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması", "tehdit-şantaj suçlarını" işlediği iddiasıyla U.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada, çok sayıda başka kişiler adına düzenlenmiş banka kartları ve sim kartları ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.