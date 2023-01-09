Bingöl Valisi Ekinci'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekinci mesajında, bilgi ve haberlere erişim kanallarından biri olarak medyanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Medyanın vatandaşların gözü ve kulağı olan olduğunu ifade eden Ekinci, her geçen gün artan sosyal medya olgusunun gazetecilerin üzerine düşen sorumluluğu daha da arttırdığını aktardı.



Gazetecilerin ülkenin çok yönlü gelişimine büyük katkı sunduğuna işaret eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Çalışan gazetecilerimizin en önemli misyonu, hakikatin sesi olmak adına tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. Toplumsal barış ve aydınlık yarınlarımız adına basının, meselelere yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, ahlaki ve kültürel değerleri koruyup yüceltmesi, bilgi, sanat, ortak akıl, toplumsal fayda, kalıcı eserler gibi konularda yayınlar yapması önem arz etmektedir. Çalışan gazetecilerimizin bu sorumluluk bilinci ile ilimizin ve ülkemizin, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerine yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizde vatandaşlarımızın gözü ve kulağı olan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

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