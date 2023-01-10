Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Genç'te belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, jandarma ekiplerince ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ise araziye bırakılmış bir valiz içerisinde 6 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.