Bingöl'de voleybol turnuvasında birinci olan komando takımı ödülünü SMA hastalarına bağışladı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında birinci olan Jandarma Komando Spor Takımı, para ödülünü Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarına bağışladı.
Kaymakamlık himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Yedisu Voleybol Gençlik Turnuvası düzenlendi.
Yedisu Spor Salonu'nda 10 takımın katıldığı turnuvada Jandarma Komando Spor birinci, Çerme Spor ikinci, Jandarma Asayiş Spor üçüncü oldu.
Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı Ömer İsen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Emre Cihan Ateş ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Göktaş, dereceye giren takımlara kupa ve madalya verdi.
Turnuva birincisi Jandarma Komando Spor, para ödülünü SMA hastalarına, Çerme Spor ise Yedisu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine bağışladı.
Kaymakamı Başar, yaptığı konuşmada turnuvanın güzel maçlara sahne olduğunu belirterek dereceye giren takımlara ve turnuvanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.