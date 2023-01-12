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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'deki öğrenciler Zazaca seçmeli dersle ilgili bilgilendiriliyor

AA

Bingöl'deki öğrenciler Zazaca seçmeli dersle ilgili bilgilendiriliyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de akademisyenler ve öğretmenler, Zazaca'nın seçmeli ders olarak tercih edilmesi için okulları ziyaret ediyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 2009 yılında yayımladığı raporunda, "yok olma tehlikesi altında olan diller" grubunda yer alan Zazaca'nın yaşatılması için Bingöl Üniversitesinden akademisyenler ve bu dilin öğretmenleri tarafından çalışma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayı ile yürütülen çalışma kapsamında akademisyenler ve öğretmenlerin yer aldığı 6 ekip oluşturuldu.

Ekipler kent merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerindeki 43 okulu ziyaret ederek, yaşayan diller ve lehçeler kapsamında Zazaca'yı öğrenmeleri konusunda öğrencilere bilgilendirme yapıyor.

Ekipler, çocuklarla Zazaca şarkılar seslendiriyor, öğrencilerle Zazaca diyalog kuruyor.

- "Öğrencilerimizin Zazaca dersini seçmesini istiyoruz"

Genç ilçesinde görev yapan Zazaca öğretmeni Mevlüt Bayram, gazetecilere, Zazaca'nın yaşatılmasına katkı sunulmasını beklediklerini söyledi.

Zazaca'ya sahip çıkılmadığı takdirde bu dilin yok olma tehlikesiyle karşılaşabileceğini dile getiren Bayram, "Bingöl Üniversitesinden akademisyenlerin desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul öğrencileri için Zazaca ders kitapları hazırlanıyor. Öğrencilerimizin Zazaca dersini seçmesini istiyoruz. Zazaca dersini seçmezsek ve bu dili konuşmazsak maalesef yok olup, gidecek." dedi.

Öğrencilerden Sedanur Şanlı, ailesinin Zazaca konuştuğunu, kendisinin de bu dili öğrenmeyi amaçladığını ifade etti.

Anıl Ağaoğlu da Zazaca'yı çok sevdiğini, bu yönde eğitim almak istediğini kaydetti.

Veli Çerkes Dursun ise Zazaca'yı çocuklarına öğretmede zorluk yaşadığını anlatarak, "Çocuklarımız bu dili unutmaya başladı. Zazaca'nın öğretilmesini istiyoruz." diye konuştu.


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