Bingöl'de kar etkili oldu

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BİNGÖL (AA) - Bingöl kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar, bazı bölgeleri beyaz örtüyle kapladı.

Son yılların en kurak kışını geçiren Bingöl'de kent merkezindeki sürücüler, kar ve buzlanma olan bölgelerde kontrollü ilerlemeleri konusunda uyarıldı.

Vatandaşlardan Mehmet Kişi, ocak ayında olunmasına rağmen Bingöl kent merkezinin karsız bir kış mevsimi geçirdiğini belirterek, "Kar yağışına hasret kaldık. Son yıllarda Bingöl'de böyle bir kış görmedik. İnşallah doğamız için yeteri düzeyde kar yağar. Kuraklık yaşamaması için kar yağışı çok önemli." dedi.

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