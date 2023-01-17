Bingöl'de JAK timi öğrencileri olası afetlere karşı bilgilendirdi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖL (AA) - Bingöl Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, kentte olası afetlere karşı ortaokul ve lise öğrencilerini bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına geçici olarak görevlendirilen JAK timi, Sancak beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Ilıcalar beldesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Deprem, sel, çığ gibi doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetleri, olumsuz hava ve arazi koşullarında tahliye konusunda öğrencileri bilgilendiren ekipler, yurt genelinde meydana gelebilecek her türlü afetlerde JAK timinin etkin bir rol üstlendiğini belirtti.



Eğitimde arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili sunum yapan JAK timi, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.