Bingöl'de anne köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de bakıma muhtaç halde bulunan köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı.
Bingöl Gençlik Merkezi lideri Vedat Avar, merkeze bağlı Kumgeçit köyünde yeni doğum yapan bir köpeğin 9 yavrusu ile bakıma muhtaç halde olduğunu gördü.
Avar'ın durumu Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirmesi üzerine köye giden ekipler, soğuktan ve açlıktan etkilenen anne köpek ve yavrularını alarak, Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürdü.
Vedat Avar, ekiplere teşekkür etti.