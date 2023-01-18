Bingöl'de Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de Halk Eğitim Merkezi Korosu, Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında Bingöl Halk Eğitim Merkezi Korosu Belediye Konferans Salonu'nda sahne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Türk müziğinin büyük bir kültürel birikimin eseri olduğunu söyledi.

Projeyle Türk müziği eğitiminin yaygınlaşmasının hedeflendiğini dile getiren Yücel, "Halk Eğitimi Merkezleri bünyesinde oluşturulan Türk müziği korolarının hem kendi illerinde hem de komşu illerde konser vermesi planlanmaktadır. Koromuz 2 ayı aşkındır çalışmalarına devam ediyor. Koromuzu canı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bingöl Halk Eğitim Merkezi Korosu'nun 24 Ocak'ta Diyarbakır'da müzikseverlerle buluşacağını kaydeden Yücel, 26 Ocak'ta ise Diyarbakır'daki bir Türk müziği korosunun Bingöl'de konser vereceğini aktardı.

Halk Eğitim Merkezi'nde 2 aylık çalışma sonucu ilk konserini veren koro seslendirdiği eserlerle müzikseverlerden alkış aldı.

Şarkılara eşlik eden katılımcılar, keyifli anlar yaşadı.

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