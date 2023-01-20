Karlıova'da çocuklar karne sevinci yaşadı

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BİNGÖL (AA) - Karlıova ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak, yarı yıl tatiline girdi.

Her yıl yoğun kar yağışının yaşandığı ilçede öğrenciler, bu yıl güneşli havada karne sevinci yaşadı.



Vatandaşlardan Ömer Yılmaz, çocukların karne aldığı için sevinçli olduğunu belirterek, "Daha önce okullar kardan kapanıyordu. Bu yıl okullar açık ve çocuklar karnelerini alıyor. Kardan dolayı bazen çocuklar okula gidemiyordu. Ama bu yıl çocuklar karnelerini kendileri aldı." dedi.



Karne aldığı için sevinçli olduğunu belirten öğrencilerden Bilal Bingöl de, "Daha önce kar çok olduğu için karnelerimizi anne ve babalarımız alıyordu. Ama bu sefer karnelerimizi kendimiz aldık." dedi.







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