Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucunda, ilçe kırsalındaki farklı noktalara operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 kilo 838 gram kubar, 119 gram toz esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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