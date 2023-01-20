Bingöl'de jandarmadan öğrencilere karne hediyesi

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Karlıova ilçesinde Halifan ve Sudurağı İlkokullarındaki öğrencilere karne hediyesi verdi.
İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Haydi Mesleğini Seç projesi kapsamında jandarma mesleğinin tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla Halifan ve Sudurağı İlkokullarındaki öğrenciler ziyaret edildi.
Ziyarette, öğrencilerin moral olması amacıyla ara tatil öncesi karne hediyesi olarak kışlık giyim ihtiyaç malzemeleri ile çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.