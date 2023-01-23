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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de öğretmenler okula devam etmeyen 20 çocuğu eğitime kazandırdı

AA

Bingöl'de öğretmenler okula devam etmeyen 20 çocuğu eğitime kazandırdı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışması sonucu çeşitli nedenlerle okula devam etmeyen öğrenciler ikna edilerek eğitime devamları sağlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının "Eğitime Yeniden Kazandırma Projesi" kapsamında, öğretmenlerden oluşturulan komisyonlar kent genelinde 36 öğrencinin uzun süredir devamsızlık yaptığını tespit etti.

Öğrencileri evlerinde ziyaret eden öğretmenlerin ikna çalışması sonucu 20 öğrenci yeniden eğitime kazandırıldı.

- Çocuklara burs imkanı da sağlanıyor

Çalışma yürüten öğretmenler son olarak babaları cezaevinde olan ve bu nedenle okula devam etmeyen 2 lise öğrencisinin ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Çocukların eğitimi için hayırseverden burs desteği de alan eğitimciler, aileyi ikna ederek öğrencilerin yeniden okullu olmasını sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, AA muhabirine, öğrencilerin eğitime kazandırılması için komisyonlarının ev ziyareti yaptığını söyledi.

Son olarak ziyaret ettikleri evdeki 2 öğrencinin eğitim hayatına devamını sağladıklarını dile getiren Yücel, "Özellikle son yılda 36 öğrenciden 20'si okula devam etmeye başladı. Bu bile başlı başına projenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Öğrencilere 'Devamlılık sizden ödül bizden' diyoruz. Devam eden her öğrencimize ödülümüz olacak" dedi.

Maddi sıkıntı yaşayan öğrencileri meslek liselerinin mesleki eğitim merkezlerine de yönlendirdiklerini dile getiren Yücel şunları kaydetti:

"İlk başta asgari ücretin üçte birini alıyorlar. Son sınıfta da asgari ücretin yarısını alıyorlar. Bu da aile ekonomisi için önemli bir etken. Bundan dolayı mesleki eğitim merkezlerimizde 45 öğrenci varken bu sayı 2 bin 280'e çıktı. Bakanlığımızın yaptığı projelerin ne denli önemsendiğini de ortaya koyuyor."


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