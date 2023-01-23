Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl'ün 193 projesini destekledi

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BİNGÖL (AA) - Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Bingöl'deki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan 193 proje için hibe ve faizsiz kredi desteği sağladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, FKA, kurum ve kuruluşların eş finansmanı dahil Bingöl'ün ekonomisine 2023 yılında yaklaşık 766 milyon lira yatırım bütçesi kazandırarak, projeler için 494 milyon lira da hibe desteği sağladığı belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren FKA, TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2010 yılında faaliyetlerine başlayan Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl'ün sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere ait toplam 193 adet projeye hibe ve faizsiz kredi desteği sağladı. Desteklenen projeler ile ilçe ve beldelerde tekstil fabrikaları açılırken, SOGEP Projeleriyle sosyo-ekonomik kalkınmaya büyük destekler verildi"

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