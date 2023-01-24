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Bingöl balı 3,5 milyon dolarlık destekle uluslararası piyasada güçlenecek

AA

Bingöl balı 3,5 milyon dolarlık destekle uluslararası piyasada güçlenecek

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna tescil başvurusu yapılan lezzetler arasında yer alan Bingöl balının uluslararası piyasada güçlenmesi adına arıcılar desteklenecek.

Kentin tamamını temsil eden 50'ye yakın bölgeden 3 yıl boyunca elde edilen balların Bingöl Üniversitesinde analiz edilmesinin ardından geçen yıl ekim ayında coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazanan Bingöl balı, uluslararası tescile de kavuşması için TÜRKPATENT tarafından AB Komisyonuna sunulan Türkiye'nin 10 ürününden biri oldu.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, arıcıların uluslararası piyasada yer alabilmesi için Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği ile hazırladığı proje sayesinde Ticaret Bakanlığından 3,5 milyon dolarlık UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) desteği almaya hak kazandı.

- Bingöl balı Londra'da birinci seçilmişti

Proje ile Bingöllü arıcıların dünyanın çeşitli ülkelerine götürülerek işbirliği anlaşmaları yapması ve yabancı firmaların kente gelmesi sağlanacak. Böylelikle kent ihracatında önemli yeri olan Bingöl balının hem uluslararası piyasada güçlenmesi hem de ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, AA muhabirine, zengin bitki örtüsüne sahip Bingöl'de üretilen balın eşsiz bir lezzete sahip olduğunu söyledi.

Bingöl balının uluslararası arenada sayısız başarı elde ettiğini dile getiren Çintay, balın en son Londra'da düzenlenen yarışmada birinci seçildiğini anımsattı.

Bu başarının ardından Bingöl balına uluslararası coğrafi işaretin yakışacağını ifade eden Çintay, şöyle konuştu:

"Bingöl balının kıymetini ciddi anlamda önemsiyoruz. Bununla ilgili olarak da Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ilimiz arıcılarının gerek ülkemizde gerekse dünya çapında hak ettiği yeri alabilmesi için bir UR-GE projesi sözü vermişti. Bingöl balının uluslararası rekabetini güçlendirmek adına Ticaret Bakanlığına, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği ile ortaklaşa 3,5 milyon dolarlık UR-GE projesi hazırladık. Bingöl balının uluslararası pazarda yer alması ve ihracatımızın artması için ilimiz arıcılarının bu proje sayesinde dış pazara açılmalarını sağlayacağız. UR-GE Projesi ile beraber Bingöllü arıcılar uluslararası anlamda tanınacak ve pazar payını almış olacaktır."

Arıcıların tüm masraflarının karşılanarak hedef ülkelere iş gezilerine götürüleceğini anlatan Çintay, şunları kaydetti:

"Uluslararası firmaları da ilimize davet edeceğiz. Bizzat üretim sahalarını yerinde görecekler. Bunun da ihracatımızı artırmasına faydası olacağı kanaatindeyiz. Bingöl arı yetiştiricilerimizin ve bal üreticilerimizin kurumsallaşmasını ve ihracat odaklı büyümesini hedeflemekteyiz. Bilindiği üzere ilimiz son çeyrekte ihracat rakamı en çok yükselen 3 il arasında yer aldı. Göreve geldiğimiz günden bu yana sürekli ihracatı önemsediğimizi ve bu manada Bingöl iş camiasına gerekli hizmet desteğini sağlamak için gece gündüz demeden çalıştığımızı belirtmek isterim."

- "Ana arı çiftliği ve kovan imalat atölyesi kurulması için talebimiz olacak"

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Aba da UR-GE projesinin arıcılara önemli katkı sunacağına işaret ederek, "Arıcılar proje sayesinde yurt dışı pazarına açılacak ve dışarıdaki firmalar da Bingöl'e gelecek. Bingöl balımızın katma değerinin artacağını ümit ediyoruz. Proje ile ana arı çiftliği ve kovan imalat atölyesi kurulması için de talebimiz olacak." ifadelerini kullandı.

İhracat yapan arıcılardan Ferdi Çağatay da Bingöl balının coğrafi işaret aldıktan sonra değerinin yükseldiğine dikkati çekerek, "Üretimde daha verimli olabilmek için çabalıyoruz. Avrupa'ya ihracatımız ve bal pazarlama ağımız gittikçe genişliyor. UR-GE projesi de bizlerin Avrupa pazarında daha iyi yer bulmamızı ve yeni firmalarla tanışmamızı sağlayacak. Hepimiz açısından çok iyi fırsat olacak." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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