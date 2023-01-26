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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

AA

Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Vekili Abdullah Özübek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen 2023 yılının ilk koordinasyon toplantısında, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının Bingöl'de gerçekleştirdiği projelerin değerlendirilmesinin yanı sıra henüz proje aşamasında olan yatırımların uygulanacağı bölgelere olan katkısı konusunda istişarelerde bulunuldu.

Kurulun karar almasını gerektirecek tekliflerin de görüşüldüğü toplantıda, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının bölge müdürleri sorumlu oldukları alanlarda takip ettikleri çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Vali Vekil Abdullah Özübek, 2022 yılında toplam 379 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin 216'sının tamamlandığını söyledi.

Diğer 163 projeden 113 projenin devam etmekte olduğunu aktaran Özübek, şöyle konuştu:

"19 proje ihale aşamasında, 13 proje tasfiye edilmiş olup 18 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 31 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri 13 milyar 802 milyon 323 bin 152 liradır."​​​​​​​

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