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BİNGÖL/BATMAN (AA) - Bingöl ve Batman'da kar etkili oldu.

Bingöl'de sabah saatlerinde başlayan kar, kenti beyaz örtüyle kapladı.

Son yılların en kurak kışını geçiren Bingöl'de ocak ayının sonunda etkili olan kar yağışı vatandaşları mutlu etti.

Esnaf Saim Seçkin, yaptığı açıklamada, yıllardır böyle kurak geçen bir kış görmediklerini belirterek, "Uzun zamandır karın yağmasını bekliyorduk. Her şey Allah'ın takdiri, demek o gün bugünmüş. Kar yağmasaydı çok kötü olurdu. Kuraklık da biter inşallah. Barajlarımız dolacak, ekinlerimiz yeşerecek." diye konuştu.

Karayolları 84. Şube Şefliği, kar yağışının ardından 26 ekip ve yaklaşık 40 araçla karla mücadele çalışmasına başladı.

Ekipler Bingöl-Elazığ-Diyarbakır kara yollarında ve sorumluluk alanlarındaki bölgelerde kar temizleme çalışması yapıyor.

Bingöl Belediyesi ekipleri de sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

- Batman

Batman'ın Sason ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sason ilçesinde kapanan Dikbayır, Kaleyolu, Dörtbölük ve Dağçatı grup köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

İl Özel İdaresi, köy yollarını kullanacak vatandaşların araçlarında zincir bulundurmasını istedi.

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