Yedisu'da jandarma ekipleri dolandırıcılara karşı vatandaşları bilgilendirdi

BİNGÖL (AA) - Yedisu ilçesinde jandarma ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kahvehane ve iş yerinde bir araya geldiği vatandaşlara bilgi verdi.
Ekipler, internet ve telefonda dolandırıcılık faaliyetlerine karşı tedbirli olunması, köy ve mahallerde hayvan hırsızlıklarına karşı kamera ve alarm sistemi kurması gerektiğini anlattı.
Hurdacı ve bohçacı adı altında köye gelen yabancılara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurgulayan ekipler, bilgilendirme faaliyetlerini sürdürecek.
Vatandaşlardan Cengiz Doğan, jandarmanın yaptığı bilgilendirmenin faydalı olduğunu belirterek, "İnşallah bundan sonra bu tür vakalar yaşanmayacaktır. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.