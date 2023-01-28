Bingöl'de kar nedeniyle 245 yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 245 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Etkisini artırarak devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde bulunan köy yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 245 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Köy yollarının ulaşıma açılabilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Üçgül, "Karla mücadele çalışmalarını yürüten ekiplerimize kolaylıklar dilerim." dedi.